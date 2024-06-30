У Канаді через страйк механіків скасували дві сотні авіарейсів

Канадська авіакомпанія WestJet скасувала близько 235 рейсів через страйк профспілки працівників технічного обслуговування. Це вплинуло на плани 33 тисяч пасажирів, які мали квитки на рейси.

Про це повідомляє Associated Press.

Вказується, що причиною страйку авіамеханіків стало "небажання авіакомпанії вести переговори з профспілкою".

Страйк зачепив як міжнародні, так і внутрішні рейси, припавши на довгі вихідні з нагоди Дня Канади.

За інформацією CBC, профспілка вирішила страйкувати наступного дня після того, як міністр праці Шеймус О'Ріган наказав Канадській раді з промислових відносин (CIRB) запровадити обов’язковий арбітраж для розв'язання питання колективного договору між авіакомпанією та Братською асоціацією авіамеханіків AMFA. Наказ був виданий після двох тижнів переговорів із профспілкою про нову угоду. Станом на п’ятницю профспілка вела діалог із CIRB.

Раніше цього місяця механіки проголосували за відмову від попередньої угоди з авіакомпанією, що спонукало WestJet звернутися до уряду і призвело до двох повідомлень про страйк.

Наразі WestJet висловила обурення ситуацією і заявила, що вимагатиме від профспілки повної відповідальності за спричинені незручності та збитки.

Профспілковий переговорний комітет своєю чергою, послався на наказ Канадської ради з промислових відносин, який не забороняє страйки або локаути під час арбітражного процесу.