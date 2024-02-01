НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасовують 1100 рейсів
НІМЕЧЧИНААВІАСПОЛУЧЕННЯПРОТЕСТИПОДОРОЖІЕКОНОМІКАПодіїСвітЕкономікаПодорожі

У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасовують 1100 рейсів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасовують 1100 рейсів
Літак заїжджає на стоянку в аеропорту Франкфурта-на-Майні, Німеччина зранку 31 січня 2024 року. Профспілка закликала співробітників служби безпеки більшості великих аеропортів Німеччини провести одноденний страйк у четвер, 1 лютого, оскільки вона посилює тиск на роботодавців у суперечці щодо заробітної плати. Фото: AP/Michael Probst

У Німеччині у четвер, 1 лютого, скасують 1100 рейсів через страйк в 11 аеропортах. Від одноденного страйку постраждають щонайменше 200 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що профспілка Ver.di домагається підвищення зарплат і доплат за понаднормові для персоналу аеропортів, що відповідає за контроль пасажирів і багажу.

Страйк відбудеться в 11 аеропортах країни:

  • Франкфурті-на-Майні,
  • Гамбурзі,
  • Берліні,
  • Дюссельдорфі,
  • Кельні,
  • Штутгарті,
  • Бремені,
  • Ганновері,
  • Лейпцигу,
  • Дрездені
  • та Ерфурті.

Аеропорти Мюнхена і Нюрнберга страйк не зачепив, але там скасують всі рейси у вищеназвані міста.

При цьому авіакомпанія Lufthansa оголосила, що планує відправити більшу частину запланованих на четвер рейсів — насамперед більшість дальніх польотів з охопленого страйком аеропорту у Франкфурті. Водночас компанія запропонувала пасажирам безкоштовний обмін квитків на іншу дату до 8 лютого. Пасажири з квитками на внутрішньонімецькі рейси можуть безоплатно обміняти їх на квитки на поїзди незалежно від того, чи відбудеться виліт, чи його скасують.

За даними DW, у страйку беруть участь 25 тисяч співробітників аеропортів, які здійснюють контроль пасажирів, багажу і персоналу. Профспілка Ver.di вимагає для страйкарів від федерального об'єднання підприємств повітряної безпеки та охорони BDLS підвищення зарплати на 2,80 євро на годину, підвищення посадових надбавок і доплат за понаднормові, роботу вночі, у вихідні та святкові дні. Як заявили у BDLS, виконання вимог профспілки призвело б до сумарного збільшення витрат підприємств на 250 мільйонів євро у 2024 році. Переговори між роботодавцями і Ver.di продовжаться 6 лютого.

30 січня у Німеччині тисячі лікарів в університетських лікарнях по всій країні оголосили страйк в рамках суперечки про заробітну плату і робочий час.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Робота офіс комп'ютер ноутбук
Німеччина тестує 4-денний робочий тиждень
Ненсі Фезер Німеччина МВС
МВС Німеччини стежить за депутатами Бундестагу, аби не допустити "руки Москви"
ZDF Армін Кьорпер журналіст Маріуполь
Матеріал ZDF про окупований Маріуполь є недопустимим — заява Суспільного Мовлення
Бундестаг ухвалив бюджет-2024 з допомогою для України на майже 7,6 млрд євро
Бундестаг ухвалив бюджет-2024 з допомогою для України на майже 7,6 млрд євро
На початок