У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасовують 1100 рейсів

У Німеччині у четвер, 1 лютого, скасують 1100 рейсів через страйк в 11 аеропортах. Від одноденного страйку постраждають щонайменше 200 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що профспілка Ver.di домагається підвищення зарплат і доплат за понаднормові для персоналу аеропортів, що відповідає за контроль пасажирів і багажу.

Страйк відбудеться в 11 аеропортах країни:

Франкфурті-на-Майні,

Гамбурзі,

Берліні,

Дюссельдорфі,

Кельні,

Штутгарті,

Бремені,

Ганновері,

Лейпцигу,

Дрездені

та Ерфурті.

Аеропорти Мюнхена і Нюрнберга страйк не зачепив, але там скасують всі рейси у вищеназвані міста.

При цьому авіакомпанія Lufthansa оголосила, що планує відправити більшу частину запланованих на четвер рейсів — насамперед більшість дальніх польотів з охопленого страйком аеропорту у Франкфурті. Водночас компанія запропонувала пасажирам безкоштовний обмін квитків на іншу дату до 8 лютого. Пасажири з квитками на внутрішньонімецькі рейси можуть безоплатно обміняти їх на квитки на поїзди незалежно від того, чи відбудеться виліт, чи його скасують.

За даними DW, у страйку беруть участь 25 тисяч співробітників аеропортів, які здійснюють контроль пасажирів, багажу і персоналу. Профспілка Ver.di вимагає для страйкарів від федерального об'єднання підприємств повітряної безпеки та охорони BDLS підвищення зарплати на 2,80 євро на годину, підвищення посадових надбавок і доплат за понаднормові, роботу вночі, у вихідні та святкові дні. Як заявили у BDLS, виконання вимог профспілки призвело б до сумарного збільшення витрат підприємств на 250 мільйонів євро у 2024 році. Переговори між роботодавцями і Ver.di продовжаться 6 лютого.

30 січня у Німеччині тисячі лікарів в університетських лікарнях по всій країні оголосили страйк в рамках суперечки про заробітну плату і робочий час.