Reuters: США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM

Сполучені Штати Америки (США) близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM, які могли б досягти глибини Росії. Вони можуть увійти до наступного пакету військової допомоги.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Україні доведеться почекати кілька місяців, оскільки США розвʼязують технічні проблеми перед будь-яким постачанням, кажуть співрозмовники. Вони додали, що ракети типу "повітря-поверхня" JASSM можуть увійти до пакету озброєнь, про який оголосять цієї осені, повідомили три джерела. Остаточного рішення ще не ухвалили.

Американські чиновники кажуть, що поставка цих ракет може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту та збільшити зону ураження ударів по території РФ.

Військові аналітики припустили, що ці радіус ударів ракет JASSM може відтіснити російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів далі від лінії бойових дій.

"Це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати її наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу", — йдеться у матеріалі.

Запуск їх поблизу північного кордону України з Росією міг би дозволити ЗСУ вражати військові об’єкти РФ у Воронежі та Брянську, а на півдні — по аеродромах або військово-морським об’єктам у Криму.

США надали нову зброю Україні

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Американська газета The Washington Post з посиланням на двох чиновників повідомила, що після надання дозволу атакувати РФ ракетами ATACMS президент США Джо Байден санкціонував постачання в Україну протипіхотних мін. За їхніми словами, це рішення обґрунтовано можливістю "прориву російських військ на сході України". Джерела стверджують, що протипіхотні міни застосовуватимуться лише на території, яку Вашингтон вважає українською.

20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив повідомлення про рішення президента Джо Байдена схвалити постачання Україні протипіхотних мін.