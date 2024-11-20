Верховна рада 20 листопада ухвалила законопроєкт №12104 щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації людям, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Про це у Telegram повідомив нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 304 народних депутати.

Метою закону є усунення правової невизначеності щодо підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.

Документом пропонується, аби жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти (визнані зниклими) за особливих обставин або під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Росії під час АТО, ООС та повномасштабного вторгнення.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить гарантування права на отримання відстрочки від призову під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Що відомо про закон про мобілізацію

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

18 травня запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг".

З 18 травня по 16 липня 2024 року — тобто вчасно, згідно з новим законом про мобілізацію, — 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.

26 липня в "Резерві+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.