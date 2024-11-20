США, ймовірно, дозволили удари ракетами Storm Shadow углиб Росії — The Times

Сполучені Штати, ймовірно, зняли заборону проти застосування британських ракет Storm Shadow для ударів углиб російської території.

Про це пише британська газета The Times із посиланням на анонімних співрозмовників.

Видання зазначає, що позиція прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо використання ракет Storm Shadow за останні дні змінилась.

Ще у вересні 2024 року він виключав подібне рішення. У листопаді перед самітом G20 британський прем'єр також відмовлявся повідомити, чи проситиме він президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії.

Однак незабаром Стармер "почав відкидати обережність" щодо використання цих ракет для ударів углиб Росії. За даними газети, британський прем'єр змінив формулювання після того, як США зняли обмеження щодо ударів Storm Shadow по цілях на території Росії.

Раніше The Times писала, що Велика Британія, ймовірно, зупинила постачання ракет Storm Shadow в Україну. Видання припускало, що, можливо, Лондон притримує їх до моменту, коли буде знято заборону на удари по РФ, аби використати ці ракети ефективніше.

Що відомо про заяву США щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.