Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на тлі ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявила, що Канада виконуватиме усі рішення суду.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Канада — держава-засновниця МКС. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту”, — сказала Жолі.

Вона додала, що “ситуація в Газі — катастрофічна”. “Надто багато дітей та жінок були вбиті й заручники мають бути звільнені. Саме тому потрібне перемирʼя і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно”, — зазначила міністерка.

Обвинувачення проти Нетаньягу

МКС стверджує, що Нетаньягу та колишній міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант несуть відповідальність за воєнні злочини, включаючи використання голоду як методу ведення війни, та злочини проти людяності. Окрім цього, суд видав ордер на арешт лідера ХАМАС Мохаммеда Даїфа за злочини, пов’язані з нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ордери МКС залежать від виконання державами-членами, оскільки сам суд не має механізму їх примусового впровадження.

21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази. Також ордер на арешт видано на лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф. У серпні 2024 року ЦАХАЛ заявив про загибель Дейфа внаслідок удару по району Хан-Юніс.