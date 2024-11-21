Україна та Фінляндія розглядають можливості посилення українських оборонних спроможностей на полі бою за допомогою фінських безпекових продуктів.

Про це за результатами зустрічі 21 листопада у Копенгагені із фінським міністром оборони Антті Хякканеном поінформував очільник Міноборони Рустем Умєров.

За словами Умєрова, вони домовилися про подальший розвиток двосторонньої співпраці у сфері військових технологій, зокрема, у напрямку телекомунікацій.

"Окремо бачимо великі перспективи для партнерства між підприємствами оборонної промисловості наших країн", — сказав міністр.

Умєров додав, що зі свого боку Україна готова ділитися "унікальним досвідом" сучасного протистояння з Росією, з якою Фінляндія також має спільний кордон.

Раніше Україна запропонувала Швеції та Фінляндії підтримати український оборонно-промисловий комплекс за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування виробників.