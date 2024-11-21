Україна та Фінляндія розглядають можливості посилення українських оборонних спроможностей на полі бою за допомогою фінських безпекових продуктів.
Про це за результатами зустрічі 21 листопада у Копенгагені із фінським міністром оборони Антті Хякканеном поінформував очільник Міноборони Рустем Умєров.
За словами Умєрова, вони домовилися про подальший розвиток двосторонньої співпраці у сфері військових технологій, зокрема, у напрямку телекомунікацій.
"Окремо бачимо великі перспективи для партнерства між підприємствами оборонної промисловості наших країн", — сказав міністр.
Умєров додав, що зі свого боку Україна готова ділитися "унікальним досвідом" сучасного протистояння з Росією, з якою Фінляндія також має спільний кордон.
Раніше Україна запропонувала Швеції та Фінляндії підтримати український оборонно-промисловий комплекс за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування виробників.