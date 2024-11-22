Від початку цієї доби українська ППО збила 64 російські дрони — Повітряні сили

Починаючи з ночі 22 листопада Росія не припиняє атакувати Україну ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. У результаті протиповітряного бою українська протиповітряна оборона збила 64 безпілотники. Йдеться про центральні та північно-східні регіони України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника. Станом на 17:30 протиповітряною обороною збито 64 безпілотники", — йдеться у повідомленні.

Ще 41 безпілотник — локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські дрони вийшли з повітряного простору України у напрямку РФ та Білорусі.

Водночас у ПС зазначили, що бойова робота триває — чотири російські БПЛА досі знаходяться у повітряному просторі України.

Раніше джерела у Генштабі повідомили Суспільному, що у Києві 19 листопада створили Штаб протиповітряної оборони Збройних сил України. Також планується створення подібних відомств ще у двох областях.