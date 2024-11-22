У Києві створили штаб ППО — джерела у Генштабі ЗСУ

У Києві 19 листопада створили Штаб протиповітряної оборони Збройних сил України. Також планується створення подібних відомств ще у двох областях.

Про це Суспільному повідомили джерела у Генштабі ЗСУ.

За словами співрозмовника відомства, подібні штаби також будуть створюватися у Сумській та Харківській областях. Інших деталей він не навів.

Також за словами джерел у Генштабі, до кінця листопада поточного року у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада".