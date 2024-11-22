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У Києві створили штаб ППО — джерела у Генштабі ЗСУ
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У Києві створили штаб ППО — джерела у Генштабі ЗСУ

Дмитро Михайлов
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Український військовослужбовець стріляє із зенітної гармати ЗУ-23-2 по російському дрону
Український військовослужбовець стріляє із зенітної гармати ЗУ-23-2 по російському дрону поблизу лінії фронту в Запорізькій області, Україна, 21 вересня 2024 року. REUTERS/Stringer

У Києві 19 листопада створили Штаб протиповітряної оборони Збройних сил України. Також планується створення подібних відомств ще у двох областях.

Про це Суспільному повідомили джерела у Генштабі ЗСУ.

За словами співрозмовника відомства, подібні штаби також будуть створюватися у Сумській та Харківській областях. Інших деталей він не навів.

Також за словами джерел у Генштабі, до кінця листопада поточного року у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада".

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