Швеція незабаром оголосить про виділення "значних" інвестицій на розробку і масове виробництво Україною далекобійних ракет та безпілотників.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на спільній пресконференції з очільником українського Міноборони Рустемом Умєровим.

Він зазначив, що запланована допомога від Швеції Україні на 2025-2026 роки становить близько 25 мільярдів шведських крон.

"Ми готові робити й більше, якщо буде потреба. Ми також сьогодні оголошуємо, що поглиблюємо співпрацю і шведський уряд готовий надати значне фінансування на масове виробництво далекобійних ракет та безпілотників", — сказав Йонсон.

Міністр зазначив, що це зроблять за "данською моделлю", тобто, спрямовуючи кошти в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

"Швеція готова співпрацювати з партнерами та союзниками для подальшого розвитку та нарощування далекобійних спроможностей України. В України має бути усе необхідне для того, щоб захищатися", – наголосив шведський міністр оборони

Він також нагадав, що Швеція не встановлювала для України ніяких обмежень на застосування шведської зброї.

"Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до норм міжнародного права. Підтримка України – це не ескалація", – підкреслив Йонсон.

Що відомо про "данську модель"

Наприкінці вересня стало відомо, що Данія інвестує в українську оборонну промисловість 4,2 мільярда данських крон (майже 630 млн доларів). Данія — перша країна, з якою Україна почала спільне виробництво зброї, зазначав президент Володимир Зеленський.

Завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ.

"Данську модель" для України перейняла Литва. Вона вкладе 10 мільйонів євро в українську далекобійну ракету-дрон "Паляниця".