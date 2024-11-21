20-річний громадянин Норвегії був затриманий за підозрою в спробі шпигунства. Чоловіка підозрюють у передачі інформації російським та іранським спецслужбам.

Про це повідомляє NRK.

Підозрюваний працював охоронцем у посольстві США в Осло, що підтвердила Поліцейська служба безпеки Норвегії (PST). Протягом тижня спецслужби провели масштабне розслідування, вилучивши значні обсяги цифрових даних. PST також заявили, що чоловік міг передати інформацію, яка загрожує інтересам американської безпеки.

Співпраця з американськими органами триває, але поки рано говорити, які саме дані були передані та які наслідки це могло мати.

У матеріалах суду йдеться про наявність діалогу з так званим «куратором» — людиною, яка, ймовірно, керувала його діяльністю як шпигуна. Підозрюваний також займався охоронним бізнесом у Норвегії, але жодних фінансових операцій у компанії з моменту її заснування не зафіксовано.

На момент затримання компанія, зареєстрована на ім'я підозрюваного, працювала без доходів і витрат, а сам він отримав близько 200 тисяч норвезьких крон (близько 18 тисяч доларів — Ред.) доходу у 2022 році. На сторінці компанії, знайденій через цифровий архів, зазначалося, що вона пропонує охоронні послуги для посольств, включно з американським.

Чоловіка підозрюють у збиранні інформації, яка могла завдати шкоди безпеці інших держав. За цей злочин йому загрожує до 10 років ув’язнення. Окрім того, його також підозрюють в іншій незаконній діяльності, яка може завдати шкоди інтересам третіх країн, за що передбачено до трьох років позбавлення волі.

Підозрюваний заперечує свою провину, але погодився на утримання під вартою терміном у чотири тижні, з яких один тиждень — в ізоляції. Його адвокат Джон Крістіан Елден повідомив, що обвинувачення мають довести, чи інформація, яку підозрюваний збирав, справді має стратегічний характер, що підпадає під положення Кримінального кодексу.

Американська амбасада поки не надала жодних коментарів щодо справи. PST підтвердила, що співпраця з американськими структурами триває, і всі обставини справи будуть вивчені.