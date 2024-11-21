Зеленський: нова балістична ракета — черговий доказ небажання Росії до миру

Експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яку Росія випустила по Дніпру 21 листопада, є черговим доказом, що Росія не хоче миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що очільник Кремля Володимир Путін зробив за цей рік два кроки до ескалації та до розширення війни. Першим — було залучення щонайменше 11 тисяч солдатів Північної Кореї до війни проти України. Другий крок — запуск нової балістичної ракети.

"Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН", — заявив Зеленський.

Він додав, що Путін проігнорував "всіх у світі, хто закликає не розширювати війну".

"Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю", — підкреслив президент України.

Зеленський наголосив, що Україна має повне право на самооборону та застосування далекобійної зброї згідно з нормами міжнародного права. Президент України закликав світ відреагувати, зазначивши, що "зараз сильної реакції світу немає":

"Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна".

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

У Пентагоні повідомили, що експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубеж". Про запуск ракети США були поінформовані за 30 хвилин до запуску.