На тлі атаки Росії балістичною ракетою середньої дальності Сполучені Штати Америки продовжуватимуть постачати Україні додаткові ракети протиповітряної оборони.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає кореспондент Суспільного.

"Отже, очевидно, ми знаємо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності проти України. Україна витримала незліченну кількість нападів з боку Росії. Ми неодноразово бачили це протягом більш ніж двох років", — підкреслила Жан-П'єр.

Вона додала, що останніми днями США інформували Україну та близьких союзників, щоб "допомогти підготуватися" до атаки.

Речниця Білого дому нагадала заяву чинного президента США Джо Байдена на початку цього року про те, що Сполучені Штати надають Україні 100 додаткових ракет Patriot і AMRAAMs для посилення протиповітряної оборони.

"Багато з цих ракет протиповітряної оборони вже було поставлено, і поставки додаткових ракет ППО в Україну тривають. І тому ми продовжуватимемо це робити, аби переконатися, що вони зміцнюють свої можливості, включаючи протиповітряну оборону, і надати Україні найкращу можливу позицію на полі бою", — наголосила Карін Жан-П'єр.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.