Заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован заявив, що Велика Британія готова направити своїх солдатів на війну з росіянами, у разі, якщо вони вторгнуться до однієї з країн НАТО на східному фланзі блоку.

Про це генерал-лейтенант сказав під час виступу перед членами оборонного комітету британського парламенту, передає Politico.

Серед іншого Магована під час його виступу запитали, скільки британських бригад може бути перекинуто на східний фланг НАТО у разі значної ескалації з боку Росії.

У відповідь він запевнив, що якби Велику Британію попросили битися "сьогодні ввечері", вона б це зробила.

"Я не думаю, що хтось у цьому залі повинен мати сумніви з приводу того, що якщо росіяни вторгнуться до Східної Європи сьогодні ввечері, то ми зустрінемось з ними у цьому бою", — сказав Магован.

Він уточнив, що британські Збройні сили мають "низку оперативних викликів та оперативних переваг".

Своєю чергою британський міністр оборони Джон Гілі під час виступу перед членами оборонного комітету парламенту країни заявляв, що Велика Британія посилить підтримку України на тлі ескалації війни з боку Росії.