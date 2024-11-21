Президент Володимир Зеленський 21 листопада зустрівся з британською делегацією, яка прибула до України з візитом. ЇЇ очолює начальник штабу оборони, адмірал Ентоні Радакін. Під час зустрічі вони обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією, зокрема, розвиток і нарощування технологічних спроможностей ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що на зустрічі також були присутні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.
Окрему увагу сторони приділили окрему військовим потребам України та подальшій допомозі з боку міжнародних партнерів.
Напередодні британський міністр оборони Джон Гілі під час виступу перед членами оборонного комітету парламенту країни заявив, що Велика Британія посилить підтримку України на тлі ескалації війни з боку Росії.