В Україні запустили державний мобільний застосунок для пошуку роботи, який вже доступний в App Store та GooglePlay.

Про це йдеться на сайті Державної служби зайнятості.

За допомогою застосунку українці, які шукають роботу, можуть записатися до електронної черги, знайти відповідні вакансії, а також подати заявку на ваучер для навчання.

Скористатися застосунком також можуть і українці, які знаходяться за кордоном.

У Державній службі додали, що зараз функції застосунку повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом розвитку ініціативи буде запуск функціоналу для роботодавців.

Цифровий застосунок запустила Державна служба зайнятості. Підтримали розробку Польща, Німеччина і програма розвитку ООН.

Раніше у Мінекономіки інформували, що в Україні стартував проєкт з опанування професій, в яких традиційно домінували чоловіки. За державний кошт українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись у сферах, де вони були менше представлені.