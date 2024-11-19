В Україні стартує проєкт з опанування професій, в яких традиційно домінували чоловіки. За державний кошт українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись у сферах, де вони були менше представлені. Таке рішення ухвалив уряд на засіданні 15 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві розповіли, що згідно з умовами проєкту навчання жінок буде здійснюватись на замовлення роботодавця, а після він зобов'язаний їх працевлаштувати. При цьому майбутня фахівчиня зможе обрати заклад освіти самостійно з переліку закладів, які здійснюють навчання за професією.

Серед професій, які жінки зможуть опанувати:

водійка трамвая, тролейбуса, навантажувача;

операторка верстатів з програмним керуванням;

фрезерувальниця;

майстерка з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики та інші.

У Мінекономіки додали, що Центр зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні — 30 280 грн), в разі якщо вартість навчання перевищує цей розмір, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.

Раніше у Мінекономіки повідомляли, що з початку 2024 року 20 тисяч українців отримали ваучер на навчання за державний кошт і зможуть здобути нову професію чи спеціальність, або підвищити свій професійний рівень.