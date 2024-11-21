Уранці 21 листопада 2024 року в період з 05:00 до 07:00 російські війська атакували Україну дев'ятьма ракетами різних типів, зокрема міжконтинентальною балістичною ракетою.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, під ударом було місто Дніпро — підприємства та критична інфраструктура. Сили ППО знищили шість крилатих ракет Х-101.

"З Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська область)", — йдеться у повідомленні.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили шість ракет Х-101.

"По інших ракетах – без суттєвих наслідків. Інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила", — зазначили у ПС.

Представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій прямо під час брифінгу заборонили коментувати удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Невідомий чиновник зателефонував Захаровій просто під час брифінгу в четвер, 21 листопада, свідчить запис прямого етеру. Зміст розмови "вловили" мікрофони.

"Машо, удари балістичними ракетами, про що заборонили говорити, не коментуй взагалі", — сказав співрозмовник по той бік слухавки. Захарова відповіла на "прохання" ствердно і продовжила брифінг.

Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, "російські терористи у прямому ефірі фактично визнали удар міжконтинентальною балістичною ракетою по території України".

Водночас, як пише CNN, речник Кремля Дмитро Пєсков "нічого не сказав" щодо звинувачень українських військових у тому, що Росія в четвер вранці вперше запустила міжконтинентальну балістичну ракету по Україні.

У розмові з журналістами Пєсков відмовився від коментарів.

"Це питання до наших військових", — сказав він.

У Дніпрі вранці 21 листопада було чутно вибухи. Начальник ОВА Сергій Лисак повідомив про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі та дві пожежі у місті

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, через ранковий обстріл у місті пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Зруйновано котельню, вибиті вікна. Інформацію про поранених уточнюють.