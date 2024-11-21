У четвер, 21 листопада, ціна біткоїна вперше перевищила 96 тисяч доларів й сягнула свого чергового історичного максимуму у 96 898 доларів за одиницю. Інвестори роблять ставку на те, що більш сприятливий підхід США до регулювання криптовалют за керівництва обраного президента Дональда Трампа.

Про це пише агентство Reuters.

Зазначається, що ціна цієї криптовалюти зросла більш ніж удвічі цього року і піднялася приблизно на 40% за два тижні з того часу, як Трамп був обраний наступним президентом США і в Конгрес було обрано багато законодавців, які підтримують такий актив.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп підтримував цифрові активи, обіцяючи зробити США "криптостолицею планети" та накопичити національний запас біткоїнів.

З моменту виборів до біржових фондів, що торгують біткойнами, в США надійшло понад 4 мільярди доларів.

Акції, пов'язані з криптовалютами, злетіли разом з ціною біткоїна, а акції біткоїн-майнера MARA Holdings за ніч зросли майже на 14%, в той час, як збиткова компанія MicroStrategy, яка купувала цифровий актив, зросла на 10% і її ринкова капіталізація перевищила 100 мільярдів доларів.

Проти ночі 6 листопада на тлі виборів президента США вартість біткоїна зросла на 9,26% та досягла нового історичного максимуму, сягнувши позначки у понад 75 тисяч доларів. 11 листопада ця криптовалюта знову оновила свій історичний максимум та сягнула піка у 82,394 долара за одиницю. Востаннє біткоїн стрімко зростав у березні 2024 року.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав 312 голосів виборників. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.