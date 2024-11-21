"Це — об’єднані зусилля консервативного руху, спрямовані на те, що наступна консервативна адміністрація почне правити країною опівдні 20 січня 2025 року. Ласкаво просимо до місії!" Такими словами починається текст документа "Проєкт 2025. Мандат на лідерство". В ньому понад 900 сторінок і він деталізує візію майбутнього США за нового президента-республіканця. Йдеться, зокрема, про рух країни до консервативних християнських цінностей та про концентрацію влади в руках президента. Чи коректно вважати, що "Проєкт 2025" стане планом дій для Трампа, і чи є він загрозою для американської демократії — розповідає Суспільне.

Що це за проєкт

Як зазначає керівник "Проєкту 2025", Пол Денс, головна мета документа — розробити "посібник" для перших 180 днів нового президента на посаді та "зібрати армію згуртованих, перевірених, навчених і підготовлених консерваторів [...] для знищення "адміністративної держави" (або "діпстейта" — за теорією змови, нібито є впливові чиновники, які здійснюють тіньове управління США та підривають авторитет Трампа).

Ці "згуртовані та перевірені консерватори" мають очолити основні федеральні агентства та викорінити в них "лівацьку ідеологію". Йдеться, зокрема, про Міністерство юстиції та всі його правоохоронні підрозділи, як-от ФБР. Кандидатів на цю роботу будуть оцінювати "члени коаліції" експертів-республіканців. Тих, кого вони оберуть, має затвердити президент — він, згідно зі стратегією "Проєкту 2025", має отримати ширші повноваження для таких призначень, і, на думку Стюарта Бейкера — юриста та одного зі співавторів "Проєкту 2025", Трамп неодмінно буде "домагатися цього":

"Він відчуває, що багато з того, що хотів зробити (під час першого терміну — ред.), зірвали члени виконавчої гілки влади, які або були кар’єрними чиновниками, або не були тими, яких він хотів би обрати. І тому він визначатиме інший набір політичних призначенців. Чи вдасться це, гадаю, поки це відкрите питання. Не всі закони щодо цього на боці Трампа".

Крім того, "Проєкт 2025" радить скоротити Міністерство освіти, скасувати федеральні програми навчання для родин з низьким рівнем доходу, відновити будівництво стіни на кордоні з Мексикою та залучити військових для проведення масової депортації — "найбільшої в історії США", як обіцяв Трамп.

Також автори документа прагнуть запровадити судове переслідування за продаж препаратів для медикаментозного аборту, ускладнити доступ до препаратів екстреної контрацепції, урізати фінансування програм охорони здоровʼя для ЛГБТК+ спільноти, збільшити фінансування релігійних організацій та зробити суботу загальнонаціональним вихідним, адже "Бог призначив її днем ​​відпочинку".

Хто за цим стоїть

"Проєкт 2025" у квітні 2023 року опублікував дослідницький інститут The Heritage Foundation ("Спадок") за участі ще близько сотні інших консервативних організацій. Своєї ваги цей інститут набув ще у 1980-ті, за часів президентства Рональда Рейгана, і як наголошують керівники The Heritage Foundation, тоді його адміністрація впровадила щонайменше 60% рекомендацій інституту.

У 2016-му вплив інституту позначився і на першому президентстві Трампа — одна з тодішніх лідерок The Heritage Foundation, Ребека Мерсер, допомагала Трампу формувати команду, а інститут, як і зараз, опублікував документ з рекомендаціями новому президенту. Дві третини з тих побажань тоді у Білому домі врахували, як-от збільшення витрат на оборону або вихід США з Паризької кліматичної угоди. Загалом, подібний документ для Республіканців інститут публікує кожні чотири роки. Під час виборів 2024-го Демократи почали позиціонувати його свіжу версію — "Проєкт 2025", як апокаліптичний прогноз майбутнього якщо Трамп переможе знову.

"Чому усім так підгоріло саме через цей випуск? Бо вони його просували в інтернеті та в ЗМІ, залучили (до роботи над документом — ред) масу інших консервативних обʼєднань і ще й назвали планом "інституціалізації трампізму". Тож Демократи вхопилися за це", — каже Рейчел Лінганг, журналістка The Guardian.

Том Гоман, співробітник The Heritage Foundation, якого Трамп призначив міністром внутрішньої безпеки. AP/Matt Rourke

Сам Дональд Трамп говорив, що нічого не знає про "Проєкт 2025", але низка американських видань наводила контраргументи цьому. Наприклад, The New York Times розповідало, що 18 із 40 основних співавторів документа — колишні співробітники першої адміністрації Трампа, а один з авторів працював у його перехідній команді. З 267 додаткових учасників проєкту принаймні 144 працювали в адміністрації Трампа або на його передвиборчу кампанію.

Йдеться, в тому числі й про керівника "Проєкту 2025" — Пола Денса, який очолював апарат управління персоналом, коли Трамп був президентом вперше. І про очільника The Heritage Foundation Кевіна Робертса — близького до новообраного віцепрезидента Джей Ді Венса. Венс писав передмову до книги Робертса "Ранні світанки", в якій автор розповідає, що США на порозі "другої американської революції", і що з приходом до влади республіканців можна буде "забрати керування країною в еліт та деспотичних бюрократів".

Декого зі співавторів "Проєкту 2025" Трамп вже обрав на посади у новій адміністрації, як-от Брендана Карра, який може стати головою Федеральної комісії звʼязку, якщо його кандидатуру затвердить Сенат. Або Тома Гомана — співробітника The Heritage Foundation. Його Трамп призначив боротися з нелегальною міграцією.

Що кажуть критики "Проєкту 2025"

Центр Американського прогресу — організація, що відстоює ідеї ліберальної демократії, називає "Проєкт 2025" "підручником для диктатора". "У вас є посібник, який з одного боку наділяє надзвичайною владою одну особу на посаді президента, а з іншого — підриває інституційну стійкість демократичних інститутів", — каже Роберт Бенсон, старший аналітик центру.

Він додає: йдеться не тільки про небезпеку, повʼязану з розширенням повноважень президента, а й про те, що цим зможе скористатися саме Трамп. "Він не любить, коли йому перешкоджають. Американська система уряду влаштована так, що у вас є система стримувань і противаг, а "Проєкт 2025" ігнорує це", — пояснює Бенсон.

Зак Бошан, старший кореспондент Vox, який висвітлює кризу глобальної демократії в інтервʼю Суспільному каже, що в американській системі управління все ж є чимало запобіжників, які не дозволяють перетворити країну на диктатуру — це і влада на рівні штатів, і свобода слова, і громадянське суспільство. "Рекомендації у проєкті варіюються від нормальних до катастрофічно поганих з точки зору наслідків. Та гадаю, навіть якби реалізувати кожну ідею "Проєкту 2025" водномить, США все одно лишаться демократією, однак скомпроментованою та вразливою", — говорить Бошан.

Наслідки втілення проєкту

Сам Дональд Трамп не погоджується з геть усіма положеннями "Проєкту 2025". Окремі його частини він називав "жахливими та безглуздими", та й представники його передвиборчого штабу стверджували, що "Проєкт 2025" не відповідає геть усім планам Трампа на президентство.

Це стосується, наприклад, репродуктивних прав жінок. Трамп не підтримує жорстку федеральну заборону на аборти й обіцяв передати це питання на розсуд штатів: "Якщо ми вже хочемо мати легальну можливість зробити аборт, штати визначатимуть це питання голосуванням або місцевим законодавством. І що б вони не вирішили — це закон".

Крім того, окремі пункти "Проєкту 2025", які навіть і розділяє Трамп, ймовірно, буде доволі складно втілити, як-от масову депортацію. Критики цієї ідеї наполягають, що така операція зіштовхнеться з величезними юридичними та бюрократичними проблемами, що зробить її неможливою для утілення упродовж чотирирічного президентського терміну.

Кандидат у президенти США республіканець Дональд Трамп з родиною і прихильниками під час вечірки у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, 6 листопада 2024 року. Getty Images/AFP/Jim Watson

Так само залишається відкритим питання щодо ймовірності заміни позапартійних чиновників на виключно лояльних до Трампа людей. Як засвідчило торішнє опитування організації Partnership for Public Service, 87% американців вірять, що "позапартійна держслужба є важливою для демократії".

"Наступні чотири роки стануть випробуванням для нашої демократії, але цей тест триватиме й далі. Що дає надію, так це те, що США є країною, що має тисячі муніципалітетів, складну бюрократію. Одній людині важко закріпити владу так, як це зміг зробити, наприклад, Віктор Орбан (в Угорщині). Проте, ми повинні залишатися пильними", — підсумовує Роберт Бенсон.

Як засвідчили результати опитування Navigator Research від жовтня цього року, 52% американців виступають проти ідей, викладених у "Проєкті 2025", зокрема троє з кожних десяти шанувальників Республіканської партії.

Стюарт Бейкер не береться прогнозувати, наскільки нова адміністрація втілить ідеї "Проєкту 2025". На його думку, Трамп ставитиметься до цього документу з обережністю, оскільки, через критику демократів, він "лишив по собі поганий присмак". "Я не очікую, що "Проєкт" буде настільною книгою у Білому домі, але його написали люди, які здебільшого були на боці Трампа і які намагалися порекомендувати йому те, що, на їхню думку, полегшить втілення основних політичних моментів", — каже Бейкер.