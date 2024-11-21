Сили оборони України використовуватимуть протипіхотні міни, які Вашингтон вирішив надати Києву в рамках оборонної допомоги, лише на українській території.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника глави Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Українці дали нам свої запевнення, що вони збираються використовувати їх лише в Україні. Ми пропонуємо — різні варіанти типу мін. Я просто не збираюся вдаватися в додаткові подробиці", — сказала вона.

Сінгх пояснила, що причина, чому США надають протипіхотні міни Україні, полягає в тому, що "поле бою та боротьба змінилася", тому й міняється підтримка США.

"Росія змінила свою тактику. Отже, вони не ведуть (наступи, — ред.) своїми механізованими силами. Вони ведуть їх піхотою. І тому, ми вважаємо, що ці протипіхотні міни і те, як їх можна буде використовувати на полі бою, будуть корисними для України ", — розповіла Сінгх.

Американська газета The Washington Post з посиланням на двох чиновників повідомила, що після надання дозволу атакувати РФ ракетами ATACMS президент США Джо Байден санкціонував постачання в Україну протипіхотних мін. За їхніми словами, це рішення обґрунтовано можливістю "прориву російських військ на сході України". Джерела стверджують, що протипіхотні міни застосовуватимуться лише на території, яку Вашингтон вважає українською.

20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив повідомлення про рішення президента Джо Байдена схвалити постачання Україні протипіхотних мін.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у відповідь на повідомлення про те, що президент США Джозеф Байден санкціонував постачання протипіхотних мін в Україну, назвала це “необачним рішенням” і “кроком назад”.