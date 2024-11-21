Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у відповідь на повідомлення про те, що президент США Джозеф Байден санкціонував поставку протипіхотних мін в Україну, назвала це “необачним рішенням” і “кроком назад”.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Amnesty International.

“Це необачне рішення і крок назад, що глибоко розчаровує, для президента, який колись визнавав, що міни збільшують ризик завдання шкоди цивільним особам. Гнітюче і, чесно кажучи, шокуюче, що президент Байден ухвалив настільки значуще і небезпечне рішення якраз перед тим моментом, як його спадщина на державній службі буде остаточно закріплена в історії”, — заявив директор Amnesty International США з адвокації в Європі та Центральній Азії, заявив Бен Лінден.

Як наголосили правозахисники, “протипіхотні міни за своєю суттю є невибірковою зброєю, яка калічить і вбиває мирних жителів ще тривалий час після закінчення конфліктів, і їм не повинно бути місця в арсеналі жодної з країн”.

“Навіть “непостійні” міни становлять загрозу для мирних жителів. На тлі російської агресії, зокрема тієї, що вбиває і ранить українських дітей, міни не можуть бути відповіддю на завдання забезпечення безпеки мирних жителів”, — заявили в Amnesty International.

Організація закликала адміністрацію Байдена “переглянути це рішення, щоб захистити мирних жителів від невибіркової шкоди, яка, безсумнівно, виникне внаслідок застосування цих наземних мін”.

Amnesty International, як учасник Міжнародної кампанії із заборони протипіхотних мін, наполегливо закликає всі уряди заборонити застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін, а також приєднатися до Договору про заборону протипіхотних мін 1997 року і виконувати його.

Світова спільнота об'єдналася, щоб відмовитися від наземних мін за допомогою Договору про заборону мін 1997 року, державами-учасницями якого є 164 країни, включно з усіма іншими членами НАТО.

Хоча США досі не приєдналися до Договору про заборону мін, вони функціонально дотримуються кількох його положень — за винятком тих, які забороняють США віддавати накази про використання наземних мін на Корейському півострові. Сполучені Штати не використовували протипіхотні наземні міни з 1991 року, за винятком використання одного боєприпасу 2002 року; вони не експортували їх з 1992 року і не виробляли їх з 1997 року, відзначає Amnesty International.

Як написала американська газета The Washington Post з посиланням на двох чиновників, після надання дозволу атакувати РФ ракетами ATACMS президент США Джо Байден санкціонував постачання в Україну протипіхотних мін. За їхніми словами, це рішення обґрунтовано можливістю "прориву російських військ на сході України". Джерела стверджують, що протипіхотні міни застосовуватимуться лише на території, яку Вашингтон вважає українською.