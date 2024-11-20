Сполучені Штати надали Україні черговий пакет військової допомоги на $275 млн

Сполучені Штати 20 листопада оголосили про надання Україні пакету військової допомоги на суму у 275 мільйонів доларів. Зокрема він включає боєприпаси для систем HIMARS, дрони та протитанкові системи Javelin.

Про це йдеться у пресрелізі Міноборони США.

"Це оголошення пакета допомоги є сімдесятим траншем, який адміністрація президента Джо Байдена надає Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року", — йдеться у повідомленні.

Що включає пакет американської допомоги:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;

безпілотники;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецьку зброю та набої до неї;

підривне обладнання та боєприпаси;

хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;

запчастини до техніки та допоміжне обладнання.

В американському Міноборони додали, що США продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 державами-членами НАТО та партнерами через Контактну групу з оборони України у форматі "Рамштайн" та пов’язані з нею коаліції, щоб терміново задовольнити необхідні потреби України на полі бою та захистити її від російської агресії.

Раніше Державний департамент США схвалив замовлення на 100 мільйонів доларів для обслуговування наданих ЗСУ американських систем і техніки.