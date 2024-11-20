Трамп висунув юриста Метта Вітакера на посаду посла США в НАТО

Обраний президент від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував призначити колишнього виконувача обов'язків генпрокурора США Метта Вітакера на посаду посла Сполучених Штатів в НАТО.

Про це Трамп повідомив у мережі X.

Трамп наголосив, що Вітакер, виходець з Айови, є "сильним воїном і вірним патріотом", який працюватиме на захист інтересів США в НАТО, зміцнюватиме союзницькі відносини та протидіятиме загрозам миру та стабільності.

"Я повністю впевнений у здатності Метта представляти Сполучені Штати з силою, доброчесністю та непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з ним, оскільки ми продовжуємо просувати мир через силу, свободу та процвітання у всьому світі", — підкреслив обраний президент США.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.