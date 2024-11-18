Майбутній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа та конгресмен від штату Флорида Майк Волтц заявив, що зняття Байденом обмежень щодо ATACMS для України стане ескалацією у війні Росії проти України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу FOX News, передає кореспондент Голосу Америки Остап Ярош.

"Це ще один крок угору по сходах ескалації. І ніхто не знає, куди це веде. Північна Корея запускає балістичні ракети, десятки тисяч солдатів реагують на це обмеження. Південна Корея зараз каже, що цей тактичний розвиток подій говорить тут про велику стратегію, як ми змусимо обидві сторони сісти за стіл, щоб покласти край цій війні", — сказав Волтц.

ВІн додав, що адміністрація Байдена заздалегідь не повідомляла йому про рішення стосовно далекобійних ударів по Росії.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

Видання The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS по об'єктах на території Росії. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії, пише NYT.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.