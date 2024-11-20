Обраний президент Дональд Трамп заявив, що висуне Мехмета Оза на посаду адміністратора Центрів медичної допомоги та медичних послуг.

Про це йдеться в опублікованій заяві Трампа.

"Він є видатним лікарем, кардіохірургом, винахідником і комунікатором світового класу, який десятиліттями був в авангарді здорового способу життя", — сказав Трамп у заяві, додавши, що Оз працюватиме з Робертом Ф. Кеннеді-молодшим.

Як пише The Washington Post, Трамп висунув на високу посаду відомого на телебаченні лікаря, який невдало балотувався до Сенату Пенсільванії у 2022 році.

Критики Оза кажуть, що він забезпечив платформу для потенційно небезпечних медичних порад, ведучи "Шоу доктора Оза". Висунення Трампом Кеннеді, відомого скептика щодо вакцин, також викликало занепокоєння експертів у галузі охорони здоров’я.

У своїй заяві Трамп пише, що Оз "зменшить марнотратство та шахрайство в найдорожчому урядовому агентстві країни". Команда Трампа заявила, що хоче зберегти такі популярні програми, як Medicare, попри ці заклики до скорочення.

Але економічні радники Трампа та республіканці в Конгресі почали обговорювати потенційні зміни в Medicaid, щоб компенсувати витрати на подовження податкових знижок, повідомила The Washington Post.

Medicare — американська федеральна програма медичного страхування, розрахована на осіб старше 65 років і на деякі груп людей з інвалідністю та хворих. Medicare як правило покриває 80 % амбулаторних послуг та майже усі послуги при госпіталізації.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.