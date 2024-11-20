Трамп заявив, хто обійме крісло міністра торгівлі США

Обраний президент США Дональд Трамп запропонував американського інвестора і мільярдера Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі в своїй адміністрації.

Про це йдеться в заяві перехідної команди республіканця.

"Я радий повідомити, що Говард Лутнік, голова ради директорів і генеральний директор інвестиційної фірми Cantor Fitzgerald, приєднається до моєї адміністрації як міністр торгівлі США", — пише Трампа.

Він додає, що Луткін очолить американський "тарифний і торговий порядок денний", а також буде нести додаткову пряму відповідальність за діяльність офісу торгового представника США, йдеться в заяві.

У разі підтвердження посади Лутнік матиме значний вплив на траєкторію розвитку економіки США протягом наступних чотирьох років, відповідаючи за виконання деяких обіцянок, які є ключовими для кампанії Трампа 2024 року, пише The Washington Post.

Під час першого терміну Трампа Міністерство торгівлі запровадило широкі тарифи на сталь і алюміній, а також заблокувало китайському телекомунікаційному гіганту Huawei Technologies використання американських технологій і програмного забезпечення.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.