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Наступного тижня відбудеться позачерговий саміт країн Північної Європи та Балтії щодо підтримки України — Туск
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Наступного тижня відбудеться позачерговий саміт країн Північної Європи та Балтії щодо підтримки України — Туск

Дар'я Кінша
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Наступного тижня у Швеції відбудеться саміт країн Північної Європи
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. AP

Наступного тижня у Швеції відбудеться позачерговий саміт, який ініціює Польща, з країнами Північної Європи та Балтії для обговорення необхідності єдиної позиції Заходу щодо підтримки України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі X.

“Сьогодні я мав розмову з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром (Канади) Джастіном Трюдо, наступного тижня в Швеції спеціальний формат зі скандинавськими країнами, плюс Балтією, плюс Польщею. Захід повинен виробити єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки”, – написав глава польського уряду.

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