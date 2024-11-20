Наступного тижня у Швеції відбудеться позачерговий саміт, який ініціює Польща, з країнами Північної Європи та Балтії для обговорення необхідності єдиної позиції Заходу щодо підтримки України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі X.
“Сьогодні я мав розмову з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром (Канади) Джастіном Трюдо, наступного тижня в Швеції спеціальний формат зі скандинавськими країнами, плюс Балтією, плюс Польщею. Захід повинен виробити єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки”, – написав глава польського уряду.