Reuters: Путін готовий обговорити з Трампом припинення вогню в Україні

За даними джерел Reuters, керівник Росії Володимир Путін готовий обговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні. При цьому Путін виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб України відмовилася від амбіцій вступити в НАТО.

Про це пише Reuters з посиланням на п'ять джерел, знайомих з думкою Кремля.

Коментуючи, на що погодиться Путін в угоді, укладеній за посередництва Трампа, п'ять нинішніх і колишніх російських чиновників заявили, що “Кремль може в цілому погодитися на заморожування конфлікту вздовж лінії фронту”.

За словами трьох із них, які говорили на умовах анонімними, може бути місце для переговорів щодо “точного поділу” чотирьох областей України — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Росія також може бути відкритою для виведення військ з відносно невеликих ділянок території, які вона утримує в Харківській і Миколаївській областях, на півночі і півдні України, сказали два посадовці.

Інші українські поступки, яких Кремль може домагатися, включають погодження Києва обмежити чисельність своїх збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови.

Як відзначає агенція, цього місяця Путін заявив, що будь-яка угода про припинення вогню має відображати “реалії” на місцях, але він “побоюється нетривалого перемир'я, яке лише дозволить Заходу переозброїти Україну”.

Як заявив Путін на Валдайській дискусійній групі 7 листопада, “‘якщо не буде нейтралітету, важко уявити собі існування будь-яких добросусідських відносин між Росією і Україною”.

“Тому що це означало б, що у нас не може бути добросусідських відносин. Чому? Тому що це означатиме, що Україна буде постійно використовуватися як інструмент в чужих руках і на шкоду інтересам Російської Федерації” — заявив Путін.

Два джерела повідомили, що рішення президента США Джо Байдена, який покидає свою посаду, дозволити Україні запускати американські ракети ATACMS углиб Росії, може ускладнити та затримати будь-яке врегулювання – і посилити вимоги Москви, оскільки прихильники жорсткої лінії прагнуть отримати більшу частину України.

Якщо припинення вогню не буде досягнуто, за словами двох джерел, Росія продовжить воювати.

“Путін уже сказав, що заморожування конфлікту ніяк не спрацює, — сказав Reuters прессекретар Кремля Дмитро Пєсков за кілька годин до того, як росіяни повідомили про удари ATACMS. — І дозвіл на ракети є дуже небезпечною ескалацією з боку Сполучених Штатів”.

Зазначається, що на момент публікації матеріалу МЗС України не відповіло на прохання прокоментувати статтю Reuters.

За словами одного з джерел, у внутрішньому плані Путін міг би подати угоду про припинення вогню, згідно з якою Росія утримувала би більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як перемогу, яка забезпечила захист російськомовного населення на сході України та зберегла наземний міст до Криму. Майбутнє самого Криму не обговорюється, заявили всі російські офіційні особи.

“Один із чиновників, високопоставлене джерело, обізнане з обговореннями на найвищому рівні в Кремлі, сказав, що Заходу доведеться прийняти “сувору правду”, що вся підтримка, яку він надав Україні, не може перешкодити Росії виграти війну”, — пише агенція.

Відповідаючи на запитання, як може виглядати можливе припинення вогню, двоє російських джерел послалися на проєкт угоди, який пропонувався у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі, і який Путін публічно називав можливою основою для угоди.

Згідно з тим проектом, копію якого має Reuters, Україна повинна була погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великобританії, Китаю, Франції, Росії та Сполучених Штатів.

Один із російських чиновників сказав, що угоди не буде, якщо Україна не отримає гарантії безпеки.

“Питання полягає в тому, як уникнути угоди, яка замикає Захід у можливу пряму конфронтацію з Росією одного дня” — додав він.

Що Трамп казав про закінчення війни в Україні

Трамп не раз казав, що зможе закінчити російсько-українську війну за 24 години, щойно зайде в Білий дім або навіть раніше.

Виступаючи в жовтні в Пенсильванії, він підкреслював, що у нього хороші стосунки з президентом Зеленським, і заявив, що покладе край війні ще до того, як його оберуть президентом: "Байден нічого не зробив щодо цього — він навіть не розмовляв з Путіним понад рік. Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся її закінчити... Я збираюся спробувати закінчити цю війну як обраний президент".

На дебатах проти опонентки Камали Гарріс Трамп заявляв: "Я хочу, щоб війна припинилася, я хочу врятувати життя, Люди гинуть мільйонами, це набагато більші цифри, ніж вам говорять. Мільярди коштів витрачає Америка. Байден не має сили вимагати гроші у Європи — не даєте коштів, не маєте захисту".

А ще політик казав, що чинний президент США Джо Байден "гадки не має, як розмовляти з Путіним" і як припинити війну в Україні.

Однак Трамп ніколи не конкретизував, що саме зробить, щоб війна швидко закінчилася. Низка американських та європейських політиків побоюються, що перемога Трампа на президентських виборах може призвести до закінчення або зменшення американської допомоги Україні. Інші вважають, що Трамп спробує схилити Київ до переговорів із Росією на невигідних для себе умовах.