Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну

Посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян покинути території, наближені до місць активних бойових дій, або зовсім виїхати з країни.

Про це повідомляє дипустанова у своєму Телеграм.

“У зв'язку з частими артилерійськими обстрілами та повітряними атаками в Україні, з метою безпеки Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити території, наближені до місць активних бойових дій, або залишити Україну”, — йдеться у дописі.

Посольство закликає всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття, дотримуватись заходів власної безпеки та виконувати рекомендації офіційної влади.

Дипломати пояснили, що для виїзду з України до Казахстану громадяни можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційним авіасполученням.

У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану потрібно мати шенгенську візу. Для в'їзду до Молдови віза не потрібна.

Раніше посольство США в Києві заявило, що отримало "конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада". З міркувань обережності посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Згодом стало відомо, що у середу у Києві тимчасово закриються посольства Іспанії, Італії, Греції.