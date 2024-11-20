Дрони атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області РФ — ЦПД РНБО

Дрони атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління у Новгородській області Росії поблизу Котово. Це орієнтовно 680 км від кордону з Україною.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, на 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор".

Також Коваленко повідомив, що У Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях.

Раніше у Міноборони Росії заявили, що протягом ночі 20 листопада російські засоби ППО “знищили і перехопили 44 українських БпЛА літакового типу”.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що уночі українські військові завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Там зафіксували 12 вторинних вибухів і детонації.

19 листопада Reuters та CNN з посиланням на чиновників США написали, що Україна вперше використала американські ракети ATACMS після дозволу США завдавати ударів по цілях на території Росії.