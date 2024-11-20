Міноборони РФ заявило про збиття вночі 44 БпЛА

У Міноборони Росії заявили, що протягом ночі 20 листопада російські засоби ППО “знищили і перехопили 44 українських БпЛА літакового типу”.
Про це йдеться у дописі відомства у Телеграм.
“Над територією Новгородської області знищено 20 БпЛА, п'ять БпЛА знищено над територією Курської області, чотири БпЛА — над територією Орловської області, по три БпЛА збито над територіями Бєлгородської, Тульської та Тверської областей, по два БпЛА знищено над територіями Брянської, Московської та Смоленської областей”, — йдеться у повідомленні.
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