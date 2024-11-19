Оголошення нової ядерної доктрини РФ є ще одним проявом повної безвідповідальності Росії у ставленні до власних міжнародних зобов'язань.

Про це на пресконференції за підсумками Ради міністрів із зовнішніх відносин ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

"Той факт, що оголошення оновлень до ядерної доктрини (РФ) збігається з тисячним днем ​​повномасштабної російської війни проти України, містить щось символічне. Це не перший раз, коли вони (Росія, – ред.) погрожують ядерною ескалацією, що є повністю безвідповідальним. Росія підписалася під принципом, що ядерна війна не може бути виграна, тож вона ніколи не має вестися. Будь-які заклики до ядерної війни є безвідповідальними", — зазначив він.

Боррель нагадав, що Путін не вперше робить ставку на ядерну зброю і створює продовольчу та енергетичну безпеку кризи.

"Це не перший випадок, коли він використовує все, що може, з посилкою посилити безпеку, у тому числі застосування північнокорейських військ на землях Європи. Але заклик до ядерної зброї, розмови про ядерне стримування на цей момент є тим, що ми рішуче відкидаємо. Ми засуджуємо будь-які посилання на можливість використання ядерного озброєння", — додав він.

25 вересня під час постійного засідання Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування очільник Кремля Володимир Путін оголосив нові принципи застосування ядерної зброї.

19 листопада Путін підписав указ "Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування".