Сполучені Штати Америки (США) вважають, що Україні треба збільшити кількість живої мили на передовій, щоб зміцнити свої позиції за допомогою зброї, яку надав Вашингтон.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в інтервʼю PBS News Hour.

Під час інтервʼю чиновник не підтвердив інформації щодо надання дозволу Вашингтоном Києву вдарять американськими ракетами ATACMS углиб Росії.

"Ми не маємо нічого оголосити чи підтвердити це сьогодні. Тож ці повідомлення залишаються непідтвердженими", — сказав Салліван.

Він заявив, що якби була офіційна заява, то це означало б, що у війні була пряма участь Сполучених Штатів.

Ведучий Нік Шифрін зазначив, що в минулому США намагалися уникати провокацій Росії щодо ескалації аргументуючи тим, що спочатку Вашингтон не надавав Києву танки та винищувачі F-16, проте з часом змінив думку. Ведучий запитав Саллівана "чи мало б це значення для України", якби США ухвалили ці рішення раніше.

"На нашу думку, немає жодної системи зброї, яка має значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з погляду кількості сил, які вона має на передовій. Йдеться про боєприпаси та про всі інші речі, які впливають на національну силу країни, її моральний дух, згуртованість, її промислову базу", — заявив радник з нацбезпеки.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.