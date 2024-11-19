У Португалії затримався літак на пʼять днів через втечу сотні хомʼяків

Через технічну проблему з контейнерами, в яких перевозили хом'яків, літак TAP Air Portugal пробув в аеропорту пʼять днів. Всі 132 гризуни вибралися на волю, через що рейс доводилося затримувати до повного відлову тварин.

Про це пише португальська газета Correio da Manhã.

За інформацією видання, борт мав вилетіти до Лісабона без пасажирів, проте із контейнерами, де перебували 132 хомʼяки. Тварини погризли коробки й розбіглися багажним відділенням літака.

Хомʼяки на борту TAP Air Portugal в Португалії, листопад 2024 року. Х/Feliz Vuelo

Технічні працівники пʼять днів ловили гризунів. Їм це вдалося і літак прибув до португальської столиці 17 листопада.