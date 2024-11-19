Данія вже передала Україні 6 винищувачів F-16

Данія вже відправила Україні першу партію з 6 винищувачів F-16. Загалом країна збирається передати 19 літаків.

Про це на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає кореспондентка Суспільного.

"Наші плани щодо F-16 не змінилися.Число таке, як було завжди. 6 вже доставлено, це перша партія. Ми навчаємо (українських пілотів — ред.) з серпня минулого року, це було складно, але ми змогли навчати. Процес іде. Потім буде ще одна партія, і ще одна партія — 19 загалом", — наголосила Фредеріксен.

Що відомо про передачу Україні західних винищувачів

19 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. До "авіаційної коаліції" приєднаються і Бельгія та Данія.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні сучасних бойових літаків, зокрема F-16, якщо ті не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

21 травня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив готовність надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, але зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати їх для ударів по території РФ.

На саміті G7 обговорили з партнерами підготовку українських пілотів — утім про повноцінну передачу машин говорити зарано, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

22 травня речник Держдепу Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для США та інших союзників. Реалізовувати відповідний план партнери розпочнуть у найближчі місяці.

23 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники України визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.