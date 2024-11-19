Данія надасть 130 мільйонів євро на розвиток оборонної промисловості України

Данія надасть 130 мільйонів євро для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Про це на спільній пресконференції повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає кореспондентка Суспільного

"Сьогодні ми маємо новий пакет підтримки від Данії. Цей пакет спрямований передусім на далекобійні можливості нашої держави", — сказав Зеленський.

За його словами, Данія вже надала Україні понад 20 пакетів оборонної підтримки.

Фредеріксен зазначила, Данія надасть 130 мільйонів євро для українського оборонно-промислового комплексу.

Зеленський також нагадав, що з Данією створено спеціальну модель розвитку оборонної промисловості України, яка дозволяє об’єднувати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні.

"Це артилерія, "Богдани" також, ракети, далекобійні дрони. Сподіваюся розвивати таку нашу співпрацю", — сказав він.

Фредеріксен зазначила, що український досвід є дуже важливим, і решта європейських країн мають навчатися на ньому.

"Є багато чого, чому решта Європи може навчитися у вас, і для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді й вашій здатності розширювати та розвивати ваші виробничі лінії", – сказала прем'єрка Данії.

Наприкінці вересня стало відомо, що Данія інвестує в українську оборонну промисловість 4,2 мільярда данських крон (майже 630 млн доларів). Данія — перша країна, з якою Україна почала спільне виробництво зброї, зазначав президент Володимир Зеленський.

Завдяки данській моделі, яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ.

Данську модель для України перейняла Литва. Вона вкладе 10 мільйонів євро в українську далекобійну ракету-дрон "Паляниця".

Україна уклала з Данією кілька імплементаційних угод. В українських оборонних компаніях країна закупить на 535 мільйонів євро самохідні артилерійські установки, дрони, протитанкову зброю і ракети та передасть зброю для ЗСУ.