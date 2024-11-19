Повітряні Сили: у 9 областях збили 51 БпЛА з 87

У ніч проти 19 листопада сили протиповітряної оборони у 9 областях збили 51 ударний безпілотник, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 19 листопада.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 19 листопада (із 19.30 18 листопада) військо РФ атакувало 87-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел – РФ, ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.
- Внаслідок активної протидії 30 БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах.
- Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває.