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Повітряні Сили запустили у Viber сповіщення про повітряні загрози
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Повітряні Сили запустили у Viber сповіщення про повітряні загрози

Олена Богданьок
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Повітряні Сили запустили у Viber сповіщення про повітряні загрози
Повітряні Сили запустили у Viber сповіщення про повітряні загрози. Повітряні Сили ЗСУ

Повітряні Сили ЗСУ розпочали інформувати про повітряні загрози у Viber.

Про це повідомили у Повітряних Силах зранку 19 листопада.

"Починаємо інформувати про повітряні загрози у Viber на 1000 днів великої війни з Росією! Долучайтесь до офіційної спільноти Повітряних Сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватись, як Повітряні Сили б’ють ворога", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних Силах закликали українців диверсифікувати канали отримання інформації, залишаючись із офіційними, перевіреними джерелами.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило "Головний бот розвідки" для користувачів Viber.

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