На фронті протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення. За добу Росія втратила 1610 військовослужбовців.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 8.00 19 листопада у своєму зведенні.

За уточненою інформацією, 18 листопада військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари (дві ракети), 77 авіаційних ударів, скинувши 123 КАБів. Крім цього, здійснило понад 4900 обстрілів, із них 152 — із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдавала авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Стариця, Козача Лопань, Охрімівка, Закітне, Озерне, Миколаївка, Семенівка, Майське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Дружба, Слов’янськ, Олександро-Калинове, Суха Балка, Лисівка, Романівка, Дачне, Янтарне, Олександропіль, Сухі Яли, Велика Новосілка, Темирівка, Зелене Поле, Новоандріївка, Білогір’я та Ольгівка.

Минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ російського окупаційного війська, а також уразили пункт управління БпЛА, артилерійську систему, два склади матеріально-технічних засобів, станцію РЕБ “Житель” та два інших важливих об’єкти війська РФ.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 33 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 120 автомобілів та 17 одиниць спеціальної техніки ворога”, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося за добу дев’ять атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії війська РФ біля Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку військові РФ атакували шість разів неподалік Новолюбівки, Торського та Білогорівки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки, де росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де військо РФ намагалося прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку військо РФ здійснило 14 штурмових дій неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з військом РФ в острівній зоні дельти Дніпра. Росіяни успіху не мали.

На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація росіян продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 27 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ. Українські захисники відбили 22 штурмові дії російського війська.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями РФ зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.