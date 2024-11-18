До офіційного повернення Дональда Трампа у Білий дім лишається два місяці, але він уже оголосив декілька кандидатів на ключові посади, планує призначити "українського мирного посланника", який займатиметься врегулюванням війни, а ще готує трибунал для причетних до виведення американських військ з Афганістану. Про прогнози на президентство Трампа, що випливають з його перших рішень, Суспільне поговорило зі старшим кореспондентом Vox Заком Бошаном, який висвітлює теми кризи глобальної демократії.

Низка світових медіа намагалась передбачити трансформацію, яка чекає на внутрішню політику США за президентства Трампа, за так званим "Проєктом 2025". Наскільки це коректний підхід?

Це проєкт майбутнього управління країною. Під час президентської кампанії Трамп намагався дистанціюватися від нього, але це ніхто не сприйняв серйозно. Адже цей документ писала понад сотня людей, які або працювали у першій адміністрації Трампа, або були з ним пов'язані (наприклад, одного з них — критика Big Tech Брендана Карра, обрали головою Федеральної комісії зв'язку — ред.). Тож цей документ можна було читати як панівний порядок денний для другого терміну Трампа. А причина, чому він відмовився від нього публічно, полягає в тому, що у цьому проєкті є багато непопулярних або суперечливих речей.

Найяскравіші глави "Проєкту 2025" — ті, що окреслюють, як Трамп може переструктурувати Білий дім та федеральну бюрократію, щоб замінити людей, які йому не подобаються, на тих, хто буде робити все, що йому заманеться. Але загалом, якщо реалізувати хоч би й кожне положення "Проєкту 2025" водномить, США все одно залишаться демократією. Але надзвичайно скомпрометованою та вразливою до підриву виконавчої влади.

Одна з основ "Проєкту 2025" — план перехідного періоду на 180 днів після приходу до влади нового президента. Зокрема там йдеться про так званий Schedule F — план Трампа звільнити десятки тисяч держслужбовців і замінити їх лояльними до нового президента. Наскільки Трамп може слідувати цим ідеям? Чи можна робити перші висновки з уже оголошених призначень до його адміністрації?

Так. Знову ж таки, "Проєкт 2025" — це про встановлення президентського контролю за навіть непартійними держслужбовцями. Трамп хоче призначити на високі посади людей, які будуть дотримуватися його обіцянки атакувати "діпстейт" та створити уряд, який більше відповідатиме його волі. Найяснішою ознакою цього є обрання генеральним прокурором Метта Ґетца.

Генпрокурор відповідає за внутрішнє розвідувальне агентство, ФБР, за федеральних прокурорів, проводить цивільні судові процеси на федеральному рівні, контролює федеральний закон про вибори. Якщо говорити про внутрішню політику, це, мабуть, найважливіша позиція крім самого президента. Річ у тім, що Ґетц заледве попрацював адвокатом: він був у приватній практиці кілька років. Потім був республіканським членом Конгресу. Нещодавно Міністерство юстиції розслідувало звинувачення Ґетцу щодо сексу з неповнолітньою. Цю людину переслідували за підозрою у досить серйозних злочинах.

Якщо Гетца затвердять на посаді, швидше за все це стане значною шкодою ідеї безпартійної федеральної системи правосуддя. Чи означатиме це повний авторитаризм? Ні. Таке не стається за якесь одне призначення. Але Метт Ґетц — це червоний прапорець номер один, який засвідчує, що саме Трамп планує зробити з країною.

Частина обіцянок Трампа, як-от провести "наймасштабнішу депортацію в історії США" — юридично та логістично є складним рішенням. Чи піде Трамп на це?

Чимало обмежень, які діяли для попередніх президентів, не спрацювали для Трампа. Йому двічі оголошували імпічмент, і не засудили навіть коли він підбурював до атаки на Капітолій. І кримінальні звинувачення проти нього наразі на паузі, адже Верховний суд надав Трампу досить широкий імунітет. Тож що саме буде його стримувати? Чесно, не можу сказати. Та деякі його рішення — як-от частина призначень, не геть божевільні, адже у нього все ж є певний ступінь стриманості — страх перед критикою преси чи перед ймовірною реакцією громадськості.

Та деякі речі все ж стануться. Скажімо, депортації. Ми не знаємо, наскільки вони будуть масовими, але підозрюю, ми побачимо доволі шокуючі дії у цьому плані. Гадаю, він, швидше за все, також накладе значні тарифи на імпортні товари. Безумовно, відбудеться ескалація торгівельної війни з Китаєм.

Питання: наскільки риторика Трампа щодо НАТО та інших альянсів за участі США перетвориться на фактичну політику. Він, мабуть, не може кинути НАТО напризволяще, не може просто вийти в односторонньому порядку, але може дати зрозуміти, що США не підтримують запит на допомогу за Статтею 5. Це розділить Альянс або, принаймні, змусить європейців почати думати про його альтернативи. Проте, наприклад, майбутній держсекретар Марко Рубіо — давній республіканський "яструб", який, на мою думку, мало був би зацікавлений у тім, щоб розірвати Статтю 5.

Той факт, що у передвиборчих обіцянках Трамп радше зосереджувався на внутрішній політиці, може турбувати щодо майбутніх кроків у зовнішній. Здається, це лишає певний простір для його непередбачуваності, особливо для України.

Так. До прикладу, на початку першого терміну Трампа Сполучені Штати були майже на межі війни з Північною Кореєю, але врешті він відступив. І ось Трамп уже найкращий друг Кім Чен Ина, і розповідає, наскільки хороші у них стосунки.

У зовнішній політиці він справді непередбачуваний і часто суперечливий. Ймовірно, він таки завдасть шкоди НАТО. Гадаю, це один із найнебезпечніших елементів усього його політичного набору.

Щодо України, моя оцінка була б такою: шанси того, що все буде краще, ніж раніше, низькі. Шанси, що буде так само — ймовірні. Шанси, що стане гірше, істотно вищі — зокрема в плані значного зменшення американської допомоги чи зближення США з РФ.

Які наслідки може мати для США у довгостроковій перспективі ймовірний перехід основних державних інституцій у режим підконтрольних президентові?

Ризики надзвичайні. Наведу приклад. Не думаю, що хтось за межами США особливо переймається міністром охорони здоров'я та соціальних служб Сполучених Штатів, але призначити хлопця, який обіцяв зупинити фінансування розробки ліків та досліджень інфекційних захворювань FDA (Управління з продовольства і медикаментів США, — ред.) — це божевілля. Уявіть, ми відмовляємося від історичного лідерства в галузі фармацевтичного розвитку.

Це лише один приклад того, якими можуть бути довгострокові наслідки. Але федеральний уряд США великий і складний. Це країна з 340 млн людей, найпотужніша у світі військова сила, найбільша економіка, у нас найзначніша дипломатична присутність у всьому світі. В американській системі управління є багато запобіжників: сила окремих штатів, свобода слова, стійке громадянське суспільство. Тож є багато причин для надії що американська демократія довговічна. Водночас для країни ще ніколи не було такої загрози.