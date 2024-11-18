Трамп обрав критика Big Tech Брендана Карра головою Федеральної комісії зв'язку

Обраний президент США Дональд Трамп обрав Брендана Карра, критика телекомунікаційної політики адміністрації Байдена і великих технологій — Big Tech — на посаду голови Федеральної комісії зі зв'язку (FCC), йдеться в його заяві в неділю, 17 листопада.

Про це пише Reuters.

45-річний Карр зараз є провідним республіканцем-членом FCC, незалежному агентстві, яке регулює телекомунікації. Зараз більшість у Комісії мають демократи.

У своїй заяві Трамп назвав Карра “борцем за свободу слова, який боровся проти регуляторного законодавства, що придушувало свободи американців і стримувало економіку”.

Карр виступав з різкою критикою рішення FCC не завершувати виділення майже 900 мільйонів доларів субсидій на широкосмуговий зв'язок для підрозділу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, а також програми Міністерства торгівлі з розвитку інфраструктури широкосмугового зв'язку вартістю 42 мільярди доларів і політики президента Джо Байдена щодо використання радіочастотного спектру.

Минулого тижня Карр написав до Facebook (Meta), Alphabet (Google), Apple і Microsoft, звинувативши їх у цензурі американців. У неділю Карр заявив, що Федеральна комісія повинна “відновити права на свободу слова для пересічних американців”.

Коментуючи лист Карра, сенатор-демократ Ед Маркі заявив у неділю, що в листі Карра йдеться про те, що “регулятор неявно погрожує приватним компаніям за їхні висловлювання, і що Комісіся при Трампі готова стати Федеральною комісією з цензури”.

Як відзначає Reuters, новообраний президент критикував дії Disney, ABC, Comcast, NBC, Paramount Global і CBS та припускав, що вони можуть втратити свої ліцензії FCC. Трамп також подав до суду на CBS через інтерв'ю в програмі “60 хвилин” з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Карр критикував NBC за те, що вони дозволили Гарріс з'явитися в “Суботньому вечорі в прямому ефірі” безпосередньо перед виборами.

Раніше Трамп під час свого першого терміну закликав Федеральну комісію відкликати ліцензії на мовлення, що змусило тодішнього голову Комісії Аджита Пая відкинути цю ідею, заявивши, що “Федеральна комісія зв'язку не має повноважень відкликати ліцензію на мовлення на основі змісту”.

Національна асоціація телерадіомовників хвалила Карра як “непохитного лідера, який притягує до відповідальності великі технології та підтримує політику, яка дозволить місцевим радіостанціям краще конкурувати з цими гігантами і процвітати”.

Карр закликав Федеральну комісію послабити правила, які обмежують кількість радіо- і телеканалів, якими може володіти компанія на одному ринку.

Комісія видає восьмирічні ліцензії окремим радіостанціям, а не мережам мовлення, нагадує Reuters.

Нова адміністрація повинна буде призначити республіканця на третє місце в комісії, що складається з п'яти членів, перш ніж вона зможе повністю взяти під свій контроль агентство. Демократи отримали повний контроль над ФКС лише у вересні 2023 року — через понад два з половиною роки президентства Байдена.