Зеленський підписав закон щодо вдосконалення роботи МСЕК

Президент Володимир Зеленський 18 листопада підписав законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

У статусі документа зазначається, що закон повернутий до Верховної Ради з підписом президента.

29 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про вдосконалення МСЕК.

Закон передбачає:

можливість онлайн-участі на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;

зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи пацієнтів для експертизи;

внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості;

на засідання МСЕК можуть бути присутні адвокати чи інші уповноважені представники людей з інвалідністю;

пацієнти зможуть запрошувати на засідання МСЕК своїх лікарів;

люди з інвалідністю, їхні адвокати/представники зможуть самостійно здійснювати відео-, аудіофіксацію засідань МСЕК, фотографувати документи МСЕК;

Кабінет міністрів має встановити максимальні терміни, протягом яких мусять проводити засідання МСЕК та ухвалювати рішення;

люди з інвалідністю, їхні адвокати/представники можуть самі налагодити процедуру оскарження рішень МСЕК;

Кабмін має визначити підстави, за яких засідання МСЕК проводиться дистанційно чи на виїзді, а рішення ухвалюють заочно;

Кабмін встановить вичерпний перелік грубих порушень, за вчинення яких члени МСЕКів на певний строк позбавляються членства в комісіях всіх рівнів та права виконувати функції та брати участь у прийнятті рішень у сфері визначення інвалідності;

організація та встановлення чіткого розділення МСЕКів на комісії першого, другого та інших рівнів.

Що відомо про реформу МСЕК

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Темою були розслідування стосовно несправжніх інвалідностей у прокурорів. РНБО ухвалило низку рішень, зокрема цифровізацію, ліквідування МСЕК до кінця року, перевірку та аудит щодо інвалідності посадовців.

МОЗ України вже розпочало перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам віком від 18 до 60 років, прийнятих під час воєнного стану. Переглянуто понад 90 тисяч справ і розпочато співпрацю з правоохоронними органами, що призвело до затримань і вручення підозр, але цих результатів недостатньо.

В результаті, звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це сталося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня Кабінет міністрів дозволив МОЗ покласти права та обов'язки Центральної МСЕК на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.