У Міноборони України прагнуть перетворити мобільний додаток "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити ним ТЦК.

Про це на брифінгу сказала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і подавати свої паперові документи, які посвідчують особу, і зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру", — сказала вона.

Урядовиця пояснила, що основна ідея у тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця стати на облік.

За словами Черногоренко, навантаження на ТЦК спаде, як тільки стане можливим виконувати офлайн-функції через застосування в режимі онлайн.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що мета міністерства змінити "Резерв+" у такий загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити точки-офлайн, якими зараз є ТЦК. При цьому він наголосив, що це не означає що "ТЦК погані", але в "Міноборони чують про проблеми і мають на меті замінити їх".

Також міністр оборони повідомив, що про розформування ТЦК не йдеться.

Що відомо про рекрутинг в Україні

11 червня Міністерство оборони запустило сайт з пошуку вакансій у Збройних силах України, на якому пропонується низка посад. 18 липня в Генштабі ЗСУ роз'яснили, як відбувається рекрутинг людей, які добровільно мобілізуються.

Раніше уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець говорив у коментарі Суспільному, що проєкт із впровадження рекрутингової кампанії станом на початок вересня 2024 року є "мегауспішним". Завдяки цій ініціативі в армії побільшало добровольців порівняно з кінцем 2023 року.

За час роботи 34 центрів рекрутингу української армії до них звернулися приблизно 16 тисяч людей, з яких майже півтори тисячі — або вже військовослужбовці, або завершують оформлення.