Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у ЗСУ. Що пропонують

Міністерство оборони запустило сайт з пошуку вакансій у Збройних силах України, на якому пропонується низка посад. Йдеться про кухарів, операторів дронів, гранатометників, стрільців, водіїв-механіків танків та БТРів, а також саперів, медиків, капеланів та інших.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

"Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях! Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасного війська", — йдеться у повідомленні.

Також на сайті можна переглянути адреси центрів рекрутингу, які вже працюють в Україні.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.