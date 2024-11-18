Зеленський представить Раді внутрішній План стійкості — джерела

Президент Володимир Зеленський 19 листопада у щорічному зверненні до Верховної Ради представить План внутрішньої стійкості України.

Про це повідомили джерела Суспільного у фракції "Слуга народу".

Як пише УП, ключовими пунктами внутрішнього Плану стійкості України є – фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.

Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергообʼєктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства обʼєднання українців, належна інтеграція військових у соціальне життя.

У парламенті Зеленський детально озвучить суть цих пунктів та бачення їх реалізації.

Що відомо про внутрішній план перемоги

24 жовтня Зеленський доручив секретарю РНБО Литвиненку підготувати визначені частини внутрішнього плану посилення України.

Зокрема план стосуватиметься:

лінії фронту;

оборонно-промислового комплексу;

економіки та фінансів;

інформаційної сфери;

забезпечення справедливості;

регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

Раніше джерело в Офісі президента повідомило Суспільному, що Зеленський доручив розробити внутрішній план перемоги України. Він буде націлений на внутрішні рішення та не є альтернативою плану перемоги, орієнтованому на партнерів.

14 листопада Зеленський повідомив про опрацювання кількох пунктів внутрішнього плану стійкості України на війні проти Росії. Зокрема, культурний суверенітет. Усього їх буде 10. За словами Зеленського, вже опрацьовані так пункти внутрішнього плану України: енергетика, зброя та її виробництво в Україні, співпраця з партнерами.