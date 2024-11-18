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Укренерго запроваджує відключення світла на 19 листопада
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Укренерго запроваджує відключення світла на 19 листопада

Надія Собенко
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Лампа, світло
Лампа, світло. Суспільне Тернопіль

Після масштабної атаки РФ на енергооб'єкти 17 листопада в Україні з 6:00 до 23:00 19 листопада діятимуть відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

За даними компанії, час застосування і обсяг обмежень 19 листопада будуть такими:

  • 6:00 - 7:00 – одна черга відключень;
  • 7:00 – 9:00 – дві черги відключень;
  • 9:00 – 14:00 – одна черга відключень;
  • 14:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 23:00 – одна черга відключень.

Графіки відключень можна дізнатися на офіційних сторінках операторів системи розподілу.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію, особливо у період дії обмежень.

Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.

За даними Укренерго, внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.

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