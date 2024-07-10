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Politico: Україна на саміті НАТО попросить США зняти обмеження щодо ударів по РФ
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Politico: Україна на саміті НАТО попросить США зняти обмеження щодо ударів по РФ

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Під час саміту НАТО у Вашингтоні Україна планує добитися від США зняття всіх обмежень щодо застосування американської зброї для ударів по території Росії.

Про це повідомив голова Офісу українського президента Андрій Єрмак, пише Politico.

Зазначається, що Україна планує зняти обмеження щодо атак по Росії системами великої дальності.

"Якщо ви хороші друзі, це не означає, що у вас єдина позиція з усіх питань", — сказав Єрмак.

Українські чиновники хочуть, щоб адміністрація Байдена дозволила Києву використовувати армійські тактичні ракетні системи великої дальності для ударів усередині Росії, заявив Андрій Єрмак.

Україна вже використовує зброю в Криму, але хоче, щоб США погодилися з Києвом запускати її з інших районів.

"Якщо Білий дім схвалить цю зміну, це зітре одну з останніх червоних ліній адміністрації щодо війни в Україні", — пише видання.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Пізніше Кірбі уточнив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.

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