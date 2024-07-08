Сполучені Штати Америки не змінили свого рішення щодо дозволу Україні стріляти по території РФ пропри масовані російські обстріли українських міст 8 липня.

Про це стало відомо під час брифінгу радника Білого дому з нацбезпеки Джона Кірбі 8 липня.

Журналістка запитала чиновника, чи змінилася позиція Білого Дому після масованої атаки Росії по Україні 8 липня, аби дозволити завдавати ударів по російських аеродромах.

"Чи зміниться позиція? Ніяких змін немає. Наш президент кілька тижнів тому дав настанови Україні використовувати надану зброю лише на кілька кілометрів через кордон", — сказав Кірбі.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити. Українським оборонцям дозволили атакувати, але тільки прикордонну територію Росії біля Харківської області.

Масований обстріл України 8 липня

Близько 10 ранку Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Станом на 11:00 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Відомо про щонайменше 27 загиблих та 82 постраждалих. Уламками ракети пошкоджено будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Також зруйновано під'їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Серед загиблих — діти.

У районній військовій адміністрації Кривого Рогу повідомили про 10 загиблих та 47 поранених. Також під обстрілом опинилося Дніпро. Загалом на Дніпропетровщині відомо про щонайменше 68 травмованих, серед них – троє підлітків, повідомили в ОВА.

Президент Володимир Зеленський повідомив про 37 загиблих та понад 170 поранених внаслідок ударів по містах України 8 липня. Також пошкоджені дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр та житлові будинки.