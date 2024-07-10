Зеленський: Росія щомісяця б’є по Харкову 3500 КАБами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія щомісяця завдає близько 3500 ударів по Харкову керованими авіабомбами (КАБ).

Про це він сказав під час спілкування із журналістом в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана

За його словами, хоча Україна має можливість використовувати системи ППО Patriot, світ досі не може собі дозволити витрачати 3500 ракет Patriot лише на захист.

"Як вони використовують ці КАБи? З літаків. Там, де літаки стоять, чи знаємо ми про ці бази? Так. Ми хочемо вдарити по них, але не можемо. Нам не дозволяють. Бо хтось окрім нас мусить сказати "так"," — зазначив Зеленський.

Літаки, які здійснюють ці атаки, знаходяться на відстані від 150 до 1000 км від українського кордону, переважно в межах 150-500 км. Президент підкреслив, що якщо Україна матиме відповідне озброєння і зможе його використовувати на території Росії, це дозволить захистити цивільних.

Відповідаючи на запитання щодо ударів по території Криму, Зеленський зазначив, що Україна не може використовувати все озброєння, яке має, і не на всій території Криму.

"Ми не можемо використовувати все (озброєння — Ред.) і всюди у Криму," — сказав Зеленський.

Також він заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагався скористатися затримкою схвалення допомоги США у розмірі 61 мільярд доларів, щоб швидко здійснити наступ на Харків. За словами Зеленського, з моменту прийняття рішення про допомогу до моменту, коли спорядження надходить до бригад, минає багато часу, що Путін хотів використати на свою користь.

Зеленський додав, що Росія намагається створити хаос і змусити людей тікати, обстрілюючи місто щодня. Він також наголосив, що на початку війни Путін намагався зробити те ж саме зі столицею, але українці встояли.

Проте, ситуація на сході країни залишається важкою. Президент зазначив, що Україна чекає на додаткове обладнання для спорядження бригад.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський подякував США за нові системи Patriot, проте зазначив, що їх недостатньо для повного захисту.

"Дякуємо за це рішення щодо додаткових систем Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Але цього недостатньо, ніколи не достатньо", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що росіяни використовують різні типи нового озброєння, тому Україна також повинна рухатися вперед і приймати серйозні кроки щодо покращення систем протиповітряної оборони (ППО).

"Ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше ніж один тип", — додав Зеленський.

Cаміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.